В Нидерландах считают: Украина проигрывает войну

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс пессимистично оценил ситуацию на фронте в Украине, считая, что Россия сохраняет преимущество, а выборы в США делают ситуацию еще более неопределенной, передает нидерландское издание Trouw.

«Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов, которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть за стол переговоров», - сказал Брекельманс.

Обсуждая в парламенте дальнейшую военную помощь Украине, Брекельманс заявил, что «Россия имеет преимущество» на поле боя.

«Риск заключается в том, что Украине придется пойти на большие уступки, потому что она будет вести переговоры с позиции слабого. Это будет означать, что агрессия в Европе победит. Тогда мы действительно будем жить на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли», – считает Брекельманс.