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Зурабишвили еще раз об «армянской карусели»

5 декабря 2024, 23:25 1438

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пояснила свои слова о фальсификации парламентских выборов, сказанные по их окончании. Тогда в разговоре с Associated Press она заявила об использовании «армянской карусели» на выборах. Это заявление президента Грузии вызвало скандал, пишет «Эхо Кавказа».

«Я хочу сказать (гражданам Грузии) армянского происхождения и армянам (в соседней стране), где также действует российская пропаганда. У этой «армянской карусели» не было никакого этнического подтекста», – сказала Зурабишвили 5 декабря в интервью Общественному вещателю.

По словам грузинского президента, впервые этот термин она услышала, когда вернулась в Грузию при Эдуарде Шеварднадзе. Такой же способ фальсификации, по ее словам, использовался при Михаиле Саакашвили.

«Если я не ошибаюсь, в Армении это называют «грузинской каруселью». Этнического признака в этом вовсе нет», – сказала она.

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