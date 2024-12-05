А кто заплатит за американскую форму для армянских солдат?

Находящийся с визитом в США министр обороны Армении Сурен Папикян встретился накануне в Вашингтоне с вице-президентом компании Milliken & Company Брюсом Лафламом, чтобы обсудить разработку и поставки новой униформы для военнослужащих Вооруженных сил Армении. Встреча, в которой приняли участие другие представители Milliken & Company, состоялась в здании посольства Армении в Вашингтоне. «В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области разработки новой униформы для Вооруженных сил Республики Армения, в частности, касающиеся типов формы одежды, процесса ее разработки, сроков поставки тестовых образцов и других процедур для реализации программы», — говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

Следует отметить, что Milliken & Company еще со времен Второй мировой войны является поставщиком различных видов униформы и текстильных изделий для вооруженных сил многих стран мира, включая армию США и вооруженные силы ряда государств Европы. Будучи одним из основных подрядчиков Пентагона, поставляющим также униформу для американских спецподразделений, Milliken предлагает более 700 видов текстиля для униформ, включая боевую форму, униформу из огнеупорных материалов, а также форму для экстремально холодных и жарких погодных условий. Что касается новой униформы для армянской армии, то это часть программы модернизации Вооруженных сил Армении, инициированной Николом Пашиняном после 44-дневной Карабахской войны. Изначально премьер-министр планировал реформировать и модернизировать разрушенные в войне Вооруженные силы Армении с помощью России. Для этого на пост министра обороны был даже назначен «человек Москвы» — генерал Аршак Карапетян. Но после известных событий в регионе Пашинян отправил Карапетяна в отставку и назначил на его место близкого соратника, Сурена Папикяна, ставшего первым в истории Армении гражданским лицом без военного образования, возглавившим оборонное ведомство.

Перед Папикяном была поставлена задача перестроить и модернизировать армянскую армию в соответствии со стандартами НАТО и, соответственно, полностью отказаться от российских военных стандартов и вооружений. С тех пор Армения, многократно увеличившая свой военных бюджет, вооружается при поддержке Франции, Индии, Греции и некоторых других стран. Но модернизация армии – это не только реформирование подразделений и закупка оружия. Чтобы изменить внешний облик армии Армении, выглядевший после краха в 44-дневной войне весьма непрезентабельно, перед Министерством обороны была поставлена задача разработать и внедрить новые униформы, ибо нынешнее обмундирование ассоциируется с формой советского образца и обмундированием Вооруженных сил Российской Федерации, из-за чего представители правящей верхушки в Ереване не раз называли ее «пораженческой». Кроме того, по мнению местных экспертов, униформа Вооруженных сил Армении была не только посрамлена в боях, но еще и крайне низкого качества.