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Путин отменил свое же требование

5 декабря 2024, 23:45 1809

Президент России Владимир Путин отменил обязательство для покупателей российского газа платить только через Газпромбанк.

Это следует из обновленного президентом РФ указа от 31 марта 2022 года о специальном порядке оплаты газа иностранными компаниями. Мера будет действовать до тех пор, пока с Газпромбанка не снимут санкции.

Путин внес изменения в свой же указ от 31 марта 2022 года, в котором говорилось, что уполномоченным банком для проведения платежей за газ является Газпромбанк. Он открывал для иностранных покупателей специальные рублевые и валютные счета типа «К» для расчетов.

Новый указ предполагает два варианта взаиморасчетов. «Зачисление уполномоченным банком» средств в рублях, поступающих «от третьих лиц» в целях оплаты иностранной компанией российского газа. Второй вариант предполагает, что обязательство по оплате газа может быть прекращено «полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю» по инициативе поставщика, передает «Коммерсант».

Зачетом встречного требования, отмечается, может быть форма безналичных взаиморасчетов или погашение равных сумм взаимных платежных обязательств.

21 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против более 50 банков, среди которых был Газпромбанк, а также его дочерние структуры в Гонконге, Люксембурге, Швейцарии, ЮАР и на Кипре. После этого, в частности, карты системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали работать в нескольких странах, включая Китай. В обосновании санкций в Вашингтоне подчеркивали, что Россия использует Газпромбанк, чтобы закупать военное снаряжение для продолжения войны против Украины и перечислять выплаты российским военным.

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