Курскую область доверили Хинштейну

На встрече с Хинштейном президент РФ отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016-2018). «И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — сказал Путин.

Президент РФ сказал, что по мере освобождения территории региона «от противника там» необходимо будет заняться восстановлением ЖКХ, экономики и других сфер.

Операция украинских военных в Курской области продолжается с начала августа. С начала наступления ВСУ жители приграничных районов Курской области, вынужденно оставившие свои дома, неоднократно жаловались на действия местных властей. Они рассказывали, что те не могут организовать эвакуацию, не борются с мародерством в селах в зоне боевых действий, а также не выплачивают компенсации и не выдают жилищные сертификаты беженцам.