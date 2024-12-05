USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Рухнула линия обороны армии Асада. Повстанцы могут выйти к границе с Израилем
Новость дня
Рухнула линия обороны армии Асада. Повстанцы могут выйти к границе с Израилем

Курскую область доверили Хинштейну

00:18 759

Президент РФ Владимир Путин назначил депутата Александра Хинштейна врио главы Курской области, сообщается на сайте Кремля.

Действующий губернатор Александр Смирнов досрочно сложил полномочия.

На встрече с Хинштейном президент РФ отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016-2018). «И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — сказал Путин.

Президент РФ сказал, что по мере освобождения территории региона «от противника там» необходимо будет заняться восстановлением ЖКХ, экономики и других сфер. 

Операция украинских военных в Курской области продолжается с начала августа. С начала наступления ВСУ жители приграничных районов Курской области, вынужденно оставившие свои дома, неоднократно жаловались на действия местных властей. Они рассказывали, что те не могут организовать эвакуацию, не борются с мародерством в селах в зоне боевых действий, а также не выплачивают компенсации и не выдают жилищные сертификаты беженцам.

«Так плохо не было никогда»: в России беда с урожаем
«Так плохо не было никогда»: в России беда с урожаем наш комментарий
00:45 531
А кто заплатит за американскую форму для армянских солдат?
А кто заплатит за американскую форму для армянских солдат? по ту сторону фронта
5 декабря 2024, 23:39 1339
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии главная тема
5 декабря 2024, 19:47 6478
Лоскутное одеяло повстанцев
Лоскутное одеяло повстанцев наша аналитика
5 декабря 2024, 14:42 4375
Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии
Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии
5 декабря 2024, 23:07 1457
Безвиз для Грузии могут отменить
Безвиз для Грузии могут отменить
5 декабря 2024, 22:44 1916
К оппозиции Грузии пришли силовики
К оппозиции Грузии пришли силовики
5 декабря 2024, 19:36 3039
Глава разведки Германии: Россия вторгнется в Прибалтику и на острова Шпицберген
Глава разведки Германии: Россия вторгнется в Прибалтику и на острова Шпицберген + комментарий Бернараса Ивановаса
5 декабря 2024, 22:00 2772
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
5 декабря 2024, 12:15 3849
Мирзоян: Почти все согласовано с Азербайджаном
Мирзоян: Почти все согласовано с Азербайджаном
5 декабря 2024, 21:30 3051
Haqqin.az отвечает экс-глава управления КГБ СССР, у которого был доступ к ядерному чемоданчику
Haqqin.az отвечает экс-глава управления КГБ СССР, у которого был доступ к ядерному чемоданчику наши беседы
5 декабря 2024, 20:28 3882

ЭТО ВАЖНО

«Так плохо не было никогда»: в России беда с урожаем
«Так плохо не было никогда»: в России беда с урожаем наш комментарий
00:45 531
А кто заплатит за американскую форму для армянских солдат?
А кто заплатит за американскую форму для армянских солдат? по ту сторону фронта
5 декабря 2024, 23:39 1339
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии главная тема
5 декабря 2024, 19:47 6478
Лоскутное одеяло повстанцев
Лоскутное одеяло повстанцев наша аналитика
5 декабря 2024, 14:42 4375
Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии
Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии
5 декабря 2024, 23:07 1457
Безвиз для Грузии могут отменить
Безвиз для Грузии могут отменить
5 декабря 2024, 22:44 1916
К оппозиции Грузии пришли силовики
К оппозиции Грузии пришли силовики
5 декабря 2024, 19:36 3039
Глава разведки Германии: Россия вторгнется в Прибалтику и на острова Шпицберген
Глава разведки Германии: Россия вторгнется в Прибалтику и на острова Шпицберген + комментарий Бернараса Ивановаса
5 декабря 2024, 22:00 2772
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
5 декабря 2024, 12:15 3849
Мирзоян: Почти все согласовано с Азербайджаном
Мирзоян: Почти все согласовано с Азербайджаном
5 декабря 2024, 21:30 3051
Haqqin.az отвечает экс-глава управления КГБ СССР, у которого был доступ к ядерному чемоданчику
Haqqin.az отвечает экс-глава управления КГБ СССР, у которого был доступ к ядерному чемоданчику наши беседы
5 декабря 2024, 20:28 3882
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться