Генерал Ходжес: Если Россия применит ядерное оружие...

Отвечая на вопрос о недавнем запуске Россией новой баллистической ракеты, что это - демонстрация готовности к нанесению ядерного удара или очередная попытка запугать Украину и Запад, Ходжес заявил: «Я не думаю, что (президент РФ Владимир) Путин собирается наносить ядерные удары. Для России нет никакой выгоды от использования ядерного оружия. Единственное, чего хочет Кремль, — убедить всех, что россияне могут это сделать. Они видят, как эта угроза пугает людей… Такая нервная реакция Путина демонстрирует эффективность украинских ударов по складам с боеприпасами и другим военным целям на территории России. Мне кажется, что россияне сейчас обеспокоены. Им не нравится такая ситуация».

Ходжес считает, что ни Китай, ни Индия не позволят президенту РФ пойти на такой шаг: «Также не стоит забывать, что президент (США Джо) Байден уже объяснил России, какие катастрофические последствия будет иметь для нее применение ядерного оружия. Сейчас в Белый дом вернется Дональд Трамп, и россияне пытаются показать ему, на что они способны. Но Путин не знает, что собирается делать Трамп. Поэтому я думаю, что Москва будет очень осторожной и не пойдет на серьезную эскалацию. Байден предупреждал Путина о последствиях ядерной эскалации, но теперь о них должен напомнить Трамп. Если он этого не сделает, может ли Россия прибегнуть к ядерным ударам по Украине?.. Китай хочет получать дешевую нефть и газ из России. И я думаю, что Пекин очень хорошо понимает одну вещь: если Москва использует ядерное оружие, то Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы Россия не смогла продавать нефть и газ. Я думаю, что ни Китай, ни Индия не хотят, чтобы это произошло».

По мнению военного аналитика, «единственная причина, почему Россия до сих пор может продолжать эту войну, — это деньги, которые Москва получает от продажи нефти и газа Китаю и Индии. Это настоящая ахиллесова пята россиян. Вот почему я думаю, что применение ядерного оружия со стороны России маловероятно».

Ходжес заметил, что «вдохновляют некоторые вещи, которые я услышал от генерала Кита Келлога, которого Трамп планирует назначить спецпредставителем США по Украине... Он очень благосклонно относится к Украине и является настоящим ястребом по отношению к России. Келлог уже заявил, что России никто не доверяет. Он хорошо понимает ситуацию. И потому я надеюсь, что команда Трампа также даст понять Кремлю, что применение ядерного оружия будет иметь для России катастрофические последствия».