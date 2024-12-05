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Зурабишвили знает «выход для Грузии»

01:28 609

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе должен уйти в отставку, поскольку «не смог решить кризис», считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Премьер, который не смог решить кризис... должен быть заменен, и как только этот премьер-министр уйдет в отставку, через две недели я должна назначить выборы», - сказала Зурабишвили в интервью грузинскому Первому каналу. По ее словам, «это и есть компромисс, это и есть деполяризация, выход для Грузии, стабильность, мир, будущее, которое будет непоколебимым, свободным и демократическим».

Зурабишвили утверждает, что «Грузинская мечта» стала хуже, «чем в период Саакашвили». «У «Мечты» одно желание - чтобы единственным их противником всегда был Миша. Именно поэтому если какие-то голоса и сохранились до наших дней, то они принадлежат людям, помнящим тот период. «Мечта» сегодня стала хуже, чем во времена Саакашвили. Они все повторили и добавили единственное, чего не было в период Саакашвили – к авторитаризму, однопартийности, фальсификации выборов, нарушению прав человека, прибавили Россию», — считает президент Грузии.

Зурабишвили также сказала, что у правящей партии не было права единолично принимать решение о приостановке переговоров с Евросоюзом о вступлении: «Практически вся страна, все институты, кроме президента, находятся в руках одной партии, и правительство, и премьер-министр этой партии решили изменить курс страны, остановить движение Грузии, которое в последнее время ускорилось и стало более обнадеживающим, чем в предыдущие годы — мандата на это ни у кого нет».

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