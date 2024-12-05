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Турецкий контр-адмирал: Армия Турции принимает необходимые меры

01:52 485

Вооруженные силы Турции продолжают свои операции против террористических организаций PKK/KCK/PYD-YPG, «Исламское государство» и FETÖ как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом заявил советник по прессе и связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.

По его словам, «ВС Турции за последнюю неделю в Северном Ираке нейтрализовали 53 террориста, всего с начала года уничтожены 1392 террориста. С января текущего года на севере Сирии нейтрализованы 1272 террориста… захвачено большое количество оружия, боеприпасов и оборудования, принадлежащего террористическим организациям».

Говоря о ситуации в Сирии, контр-адмирал Актюрк отметил, что Турция отслеживает все события в соседней стране.

«Наши войска принимают все необходимые меры для поддержания стабильности в регионе… Последние события и сложившаяся ситуация - это последствия проблем, которые не решались в течение длительного времени из-за требований оппозиции и игнорирования их режимом, и которые вытекают из внутренней динамики Сирии», - сказал Актюрк.

По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и не позволит PKK/YPG, представляющей серьезную угрозу территориальной целостности Сирии, суверенитету и безопасности всего региона, воспользоваться нестабильностью в своих целях.

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