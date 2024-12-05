Задержанным протестующим грозит девять лет

Прокуратура Грузии предъявила обвинения девяти лицам по фактам организации группового насилия, участия в нем и подготовки взрыва. Как сообщает Sova News, речь идет о событиях на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как заявили в прокуратуре, следствие установило, что обвиняемые организовали и участвовали в групповом насилии, в результате которого был причинен вред здоровью многих людей. Было повреждено имущество как физических, так и юридических лиц, повреждена инфраструктура, находящаяся на балансе мэрии Тбилиси. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям 225 и 229 УК Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок до 9 лет.