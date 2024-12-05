Украинский журналист: Более ста тысяч погибших и пропавших солдат ВСУ

Генеральный штаб ВСУ передал ставке верховного главнокомандующего данные о потерях в армии убитыми и пропавшими без вести. Таких 105 тысяч человек, заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, подтвержденное число погибших составляет 70 тысяч, пропавших без вести – 35 тысяч.

Ранее британское издание The Economist сообщало, что число погибших украинских военных составляет 60-100 тысяч. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что эти цифры преувеличены, реальное число меньше 80 тысяч.