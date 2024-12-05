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Россия хочет нормальных отношений с «великой страной США»

заявил Лавров
02:37 73

Москва хотела бы нормальных отношений с Вашингтоном и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я бы так не сказал. В любом случае это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, находятся ли РФ и США в состоянии войны.

«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», - добавил глава МИД РФ.

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