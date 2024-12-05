В недрах Афганистана таятся несметные богатства. Россия поможет их добыть

Россия приступила к исследованиям природных ресурсов Афганистана, запасы, по оценке геологических служб США, составляют около $3 трлн.

В Российском деловом центре в Афганистане заявили, что их задачей является оперативное создание геологической карты минерально-сырьевой базы страны, чтобы оказать помощь «Талибану» в добыче ископаемых.

Глава центра Рустам Хабибуллин рассказал Baza, что экспедиции уже прошли в провинциях Кундуз, Тахар и Бадахшан. Результаты предварительных исследований показали, что объемы ресурсов значительно превышают прогнозы, сделанные ранее советскими и западными геологическими организациями.

По словам геолога Геннадия Тесленко, возглавляющего службу исследований минерально-сырьевой базы Афганистана при Российском деловом центре, анализы проб показали, что содержание драгоценных металлов в восемь раз превышает прогнозные оценки, редкоземельных — в 12 раз. «Из драгоценных — это серебро, золото, платина, палладий. Редкоземельные — литий, тантал, ниобий, цезий, рубидий, бериллий и кадмий», — уточнил он.