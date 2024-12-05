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Экс-начальнику управления Минобороны увеличили тюремный срок

Инара Рафикгызы, судебный репортер
02:55 496

В Бакинском апелляционном суде рассмотрено дело по апелляционным протесту и жалобам, связанным с приговором бывшему начальнику управления закупок и снабжения Министерства обороны подполковнику Махиру Ширванову, он проходит по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева был оглашен вердикт. Согласно решению, апелляционный протест прокурора частично удовлетворен, и срок наказания Махира Ширванова увеличен до 6 лет. Апелляционная жалоба, поданная адвокатом Ширванова, удовлетворена не была.

Напомним, что 9 сентября этого года Махир Ширванов был приговорен Военным судом Баку к 3 годам лишения свободы с применением статьи 62 Уголовного кодекса. Среди задержанных в результате специальной операции Службы государственной безопасности — бывший начальник управления финансов и бюджета министерства обороны генерал-майор Низами Мамедов, экс-начальник финансовой службы Военно-воздушных сил полковник Джалал Кязымов, начальник финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов, бывший начальник финансовой службы Военно-морских сил Вюсал Ализаде, экс-глава управления закупок и снабжения полковник Махир Ширванов, его предшественник Меликмамед Гурбанов, а также бывший начальник жилищно-эксплуатационного управления министерства полковник Фикрет Мирзоев. Обвиняемые подозреваются в хищении средств, выделенных из государственного бюджета.

Отметим, что ущерб государству по данному уголовному делу составил 143 миллиона манатов. На этапе расследования был возмещен ущерб на 40 миллионов манатов. Потерпевшей стороной признано Министерство финансов.

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