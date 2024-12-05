USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев
Новость дня
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев

По Лаврову: Америка хочет захватить богатство Украины, а Россия «заботится о людях»

02:55 432

Применение гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» было сигналом Западу: Москва «будет готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться успеха в нанесении нам стратегического поражения».

Так заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Лавров утверждает, что Запад борется за сохранение гегемонии в мире, а в случае с Украиной — за режим, «который готов продать или отдать все природные и человеческие ресурсы». «Сенатор США Линдсей Грэм, который некоторое время назад посетил Киев, в присутствии Владимира Зеленского прямо заявил о том, что Украина богата редкоземельными металлами. Мол, мы не можем оставить это богатство русским. Мы его должны забрать», — сказал российский министр.

Москва же, продолжает утверждать Лавров, борется как за свои законные интересы в сфере безопасности, так и за людей, живущих на этих землях, «чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы». «Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, «сидящих» на этих природных ресурсах», — уверяет российский министр.

«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — сказал Лавров.

По Лаврову: Америка хочет захватить богатство Украины, а Россия «заботится о людях»
По Лаврову: Америка хочет захватить богатство Украины, а Россия «заботится о людях»
02:55 433
Экс-начальнику управления Минобороны увеличили тюремный срок
Экс-начальнику управления Минобороны увеличили тюремный срок
02:55 497
Генерал Ходжес: Если Россия применит ядерное оружие...
Генерал Ходжес: Если Россия применит ядерное оружие...
01:20 1822
«Так плохо не было никогда»: в России беда с урожаем
«Так плохо не было никогда»: в России беда с урожаем наш комментарий
00:45 2080
А кто заплатит за американскую форму для армянских солдат?
А кто заплатит за американскую форму для армянских солдат? по ту сторону фронта
5 декабря 2024, 23:39 2322
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии главная тема
5 декабря 2024, 19:47 7160
Лоскутное одеяло повстанцев
Лоскутное одеяло повстанцев наша аналитика
5 декабря 2024, 14:42 4629
Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии
Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии
5 декабря 2024, 23:07 1999
Безвиз для Грузии могут отменить
Безвиз для Грузии могут отменить
5 декабря 2024, 22:44 2484
К оппозиции Грузии пришли силовики
К оппозиции Грузии пришли силовики
5 декабря 2024, 19:36 3472
Глава разведки Германии: Россия вторгнется в Прибалтику и на острова Шпицберген
Глава разведки Германии: Россия вторгнется в Прибалтику и на острова Шпицберген + комментарий Бернараса Ивановаса
5 декабря 2024, 22:00 3525

ЭТО ВАЖНО

По Лаврову: Америка хочет захватить богатство Украины, а Россия «заботится о людях»
По Лаврову: Америка хочет захватить богатство Украины, а Россия «заботится о людях»
02:55 433
Экс-начальнику управления Минобороны увеличили тюремный срок
Экс-начальнику управления Минобороны увеличили тюремный срок
02:55 497
Генерал Ходжес: Если Россия применит ядерное оружие...
Генерал Ходжес: Если Россия применит ядерное оружие...
01:20 1822
«Так плохо не было никогда»: в России беда с урожаем
«Так плохо не было никогда»: в России беда с урожаем наш комментарий
00:45 2080
А кто заплатит за американскую форму для армянских солдат?
А кто заплатит за американскую форму для армянских солдат? по ту сторону фронта
5 декабря 2024, 23:39 2322
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии главная тема
5 декабря 2024, 19:47 7160
Лоскутное одеяло повстанцев
Лоскутное одеяло повстанцев наша аналитика
5 декабря 2024, 14:42 4629
Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии
Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии
5 декабря 2024, 23:07 1999
Безвиз для Грузии могут отменить
Безвиз для Грузии могут отменить
5 декабря 2024, 22:44 2484
К оппозиции Грузии пришли силовики
К оппозиции Грузии пришли силовики
5 декабря 2024, 19:36 3472
Глава разведки Германии: Россия вторгнется в Прибалтику и на острова Шпицберген
Глава разведки Германии: Россия вторгнется в Прибалтику и на острова Шпицберген + комментарий Бернараса Ивановаса
5 декабря 2024, 22:00 3525
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться