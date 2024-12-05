Лавров утверждает, что Запад борется за сохранение гегемонии в мире, а в случае с Украиной — за режим, «который готов продать или отдать все природные и человеческие ресурсы». «Сенатор США Линдсей Грэм, который некоторое время назад посетил Киев, в присутствии Владимира Зеленского прямо заявил о том, что Украина богата редкоземельными металлами. Мол, мы не можем оставить это богатство русским. Мы его должны забрать», — сказал российский министр.

Москва же, продолжает утверждать Лавров, борется как за свои законные интересы в сфере безопасности, так и за людей, живущих на этих землях, «чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы». «Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, «сидящих» на этих природных ресурсах», — уверяет российский министр.

«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — сказал Лавров.