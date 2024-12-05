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Лавров о том, как американцы «курдских сепаратистов подкармливают»

03:45 187

Соединенные Штаты «подкармливают» «некоторых курдских сепаратистов» в Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Когда разразился кризис в Сирии, у нас была договоренность. Мы организовали астанинский формат с участием России, Турции и Ирана. Регулярно встречаемся… Правила игры заключаются в том, чтобы помочь сирийцам прийти к согласию друг с другом и предотвратить усиление сепаратистских угроз. Это то, что американцы делают на востоке Сирии, когда они «подкармливают» некоторых курдских сепаратистов, используя прибыль от продажи нефти и зерна - ресурсов, которыми они пользуются», - сказал глава МИД России.

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