USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев
Новость дня
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев

Повстанцы захватили ключевой город на пути к Дамаску

обновлено 18:48; видео
18:48 12021

Вооруженные группировки, противостоящие режиму Асада, вошли в центр Хомса, стратегически важного города, служащего ключевым путем к столице Сирии Дамаску, сообщили агентству «Анадолу» местные источники в пятницу.

Взяв под контроль районные центры Аль-Растан и Телль-Биса, повстанцы вошли в западный район Ваер города Хомс, продвигаясь дальше вглубь города.

На этом фоне сообщается, что сирийская оппозиция продвигается к Пальмире.

Тем временем министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая распорядился закрыть главный контрольно-пропускной пункт на границе с Сирией «Насиб», расположенный в 15 км южнее сирийского города Дераа.

Решение принято в связи с ухудшением обстановки в области безопасности на юге Сирии.

Ирак, в свою очередь, принял решение не вмешиваться в ситуацию в Сирии военным путём.

*** 17:17

Сирийская армия передала военный аэропорт Дейр-эз-Зора террористической групировке PKK/YPG, сообщают турецкие телеграм-каналы.

Армия Асада также передала PKK/YPG районы восточной части Ракки к западу от Евфрата.

Кроме того, сообщается о разгроме сил Асада в провинции Дераа на юге Сирии, где оппозиционные силы и мирные жители берут под контроль города и села.

Повстанцы также объявили о создании «Южного оперативного штаба» в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда. Дамаск теперь окружен с двух сторон - со стороны Хомса и Дераа. На фоне этих событий сирийские власти укрепляют оборонительные возможности столицы Дамаска в преддверии боев. 

* * * 14:17

Лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани в интервью CNN заявил, что главная цель повстанцев - «свергнуть режим Башара Асада».

При этом аль-Джулани подчеркнул, что для достижения этой цели он намерен «задействовать все имеющиеся средства»: «Семена поражения режима всегда были внутри него... Иранцы пытались возродить режим, выиграв время, позже русские также пытались его поддержать. Но правда остается правдой: этот режим мертв».

Аль-Джулани добавил, что возглавляемое им движение имеет целью создать правительство, основанное на народном совете: «Сирия заслуживает институциональной системы управления, а не такой, где один правитель принимает произвольные решения... Мы говорим о более крупном проекте - мы говорим о строительстве Сирии».

*** 13:40

Продвигаясь в стратегически важной провинции Хомс, которая считается «воротами в Дамаск», выступающие против сирийских властей вооруженные группировки подступают к центру одноименного города.

Турецкие телеграм-каналы пишут, что войска Асада отходят от города Хомса.

Кроме того, сообщается, что сирийские военные в Дейр-эз-Зоре, Ракке и Дара начали отступать в сторону Дамаска. 4-я и 17-я дивизии армии Асада вывели войска из города Эль-Курия и других населенных пунктов в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии, передав их курдской террористической группировке PKK/YPG после заключения соглашения о совместной обороне, чтобы блокировать продвижение повстанцев.

* * * 12:35

Выступающие против Башара Асада оппозиционные группировки 6 декабря заняли районы Растен и Тельбисе в стратегически важной провинции Хомс, открывающей путь к столице страны Дамаску, информирует Anadolu.

Противники сирийских властей во главе с группировкой «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) успешно развивают наступление в провинции Хомс. Ранее они взяли под свой контроль центр города Хама в одноименной провинции.

Растен и Тельбисе расположены на автомагистрали M5, которая соединяет Алеппо, Хаму, Хомс и доходит до Дамаска.

В Сети также сообщается, что на юге Сирии активизировалась новая группировка «Южный фронт», которая поддерживает оппозиционные группировки. Сообщается о взятии города Дараа на юге страны и выводе из него сил Башара Асада. Также сообщается об артиллерийском обстреле армией Асада противников режима вблизи города Нава, тоже на юге Сирии.

* * * 11:33

На фоне продвижения повстанцев в Сирии ВВС Израиля нанесли авиаудары по городу Эль-Кусайра в сирийской провинции Хомс на западе страныОб этом саудовский телеканал сообщает со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что целью ударов были объекты в вышеупомянутом городе, который расположен недалеко от сирийско-ливанской границы.

*** 10:59

Бойцы сирийской оппозиции находятся в трех километрах от города Хомса. Как пишут зарубежные телеграм-каналы, они уже захватили город Тальбиз на севере Хомса.

*** 09:58

В захваченном сирийской оппозицией городе Хаме снесли статую президента страны Башара Асада. Кадры публикуют зарубежные телеграм-каналы.

Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос а в Министерстве рапортуют об успехах
18:58 1537
Повстанцы захватили ключевой город на пути к Дамаску
Повстанцы захватили ключевой город на пути к Дамаску обновлено 18:48; видео
18:48 12022
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 4391
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
18:06 1954
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 5336
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 3944
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 1082
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 3462
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 3079
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 3663
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 3462

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос а в Министерстве рапортуют об успехах
18:58 1537
Повстанцы захватили ключевой город на пути к Дамаску
Повстанцы захватили ключевой город на пути к Дамаску обновлено 18:48; видео
18:48 12022
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 4391
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
18:06 1954
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 5336
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 3944
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 1082
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 3462
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 3079
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 3663
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 3462
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться