Повстанцы захватили ключевой город на пути к Дамаску

Вооруженные группировки, противостоящие режиму Асада, вошли в центр Хомса, стратегически важного города, служащего ключевым путем к столице Сирии Дамаску, сообщили агентству «Анадолу» местные источники в пятницу. Взяв под контроль районные центры Аль-Растан и Телль-Биса, повстанцы вошли в западный район Ваер города Хомс, продвигаясь дальше вглубь города.

На этом фоне сообщается, что сирийская оппозиция продвигается к Пальмире. Тем временем министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая распорядился закрыть главный контрольно-пропускной пункт на границе с Сирией «Насиб», расположенный в 15 км южнее сирийского города Дераа. Решение принято в связи с ухудшением обстановки в области безопасности на юге Сирии. Ирак, в свою очередь, принял решение не вмешиваться в ситуацию в Сирии военным путём.

*** 17:17 Сирийская армия передала военный аэропорт Дейр-эз-Зора террористической групировке PKK/YPG, сообщают турецкие телеграм-каналы. Армия Асада также передала PKK/YPG районы восточной части Ракки к западу от Евфрата. Кроме того, сообщается о разгроме сил Асада в провинции Дераа на юге Сирии, где оппозиционные силы и мирные жители берут под контроль города и села. Повстанцы также объявили о создании «Южного оперативного штаба» в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда. Дамаск теперь окружен с двух сторон - со стороны Хомса и Дераа. На фоне этих событий сирийские власти укрепляют оборонительные возможности столицы Дамаска в преддверии боев.

* * * 14:17 Лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани в интервью CNN заявил, что главная цель повстанцев - «свергнуть режим Башара Асада». При этом аль-Джулани подчеркнул, что для достижения этой цели он намерен «задействовать все имеющиеся средства»: «Семена поражения режима всегда были внутри него... Иранцы пытались возродить режим, выиграв время, позже русские также пытались его поддержать. Но правда остается правдой: этот режим мертв». Аль-Джулани добавил, что возглавляемое им движение имеет целью создать правительство, основанное на народном совете: «Сирия заслуживает институциональной системы управления, а не такой, где один правитель принимает произвольные решения... Мы говорим о более крупном проекте - мы говорим о строительстве Сирии».

*** 13:40 Продвигаясь в стратегически важной провинции Хомс, которая считается «воротами в Дамаск», выступающие против сирийских властей вооруженные группировки подступают к центру одноименного города. Турецкие телеграм-каналы пишут, что войска Асада отходят от города Хомса. Кроме того, сообщается, что сирийские военные в Дейр-эз-Зоре, Ракке и Дара начали отступать в сторону Дамаска. 4-я и 17-я дивизии армии Асада вывели войска из города Эль-Курия и других населенных пунктов в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии, передав их курдской террористической группировке PKK/YPG после заключения соглашения о совместной обороне, чтобы блокировать продвижение повстанцев.

* * * 12:35 Выступающие против Башара Асада оппозиционные группировки 6 декабря заняли районы Растен и Тельбисе в стратегически важной провинции Хомс, открывающей путь к столице страны Дамаску, информирует Anadolu. Противники сирийских властей во главе с группировкой «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) успешно развивают наступление в провинции Хомс. Ранее они взяли под свой контроль центр города Хама в одноименной провинции. Растен и Тельбисе расположены на автомагистрали M5, которая соединяет Алеппо, Хаму, Хомс и доходит до Дамаска. В Сети также сообщается, что на юге Сирии активизировалась новая группировка «Южный фронт», которая поддерживает оппозиционные группировки. Сообщается о взятии города Дараа на юге страны и выводе из него сил Башара Асада. Также сообщается об артиллерийском обстреле армией Асада противников режима вблизи города Нава, тоже на юге Сирии.

* * * 11:33 На фоне продвижения повстанцев в Сирии ВВС Израиля нанесли авиаудары по городу Эль-Кусайра в сирийской провинции Хомс на западе страны. Об этом саудовский телеканал сообщает со ссылкой на свои источники. Отмечается, что целью ударов были объекты в вышеупомянутом городе, который расположен недалеко от сирийско-ливанской границы. pic.twitter.com/z822r7UFR3 — Newsfeed (@Newsfeed883920) December 6, 2024

*** 10:59 Бойцы сирийской оппозиции находятся в трех километрах от города Хомса. Как пишут зарубежные телеграм-каналы, они уже захватили город Тальбиз на севере Хомса. pic.twitter.com/cvbPWE3v0O — Newsfeed (@Newsfeed883920) December 6, 2024