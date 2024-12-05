Эрдоган ожидает и желает мира между Азербайджаном и Арменией

По итогам заседания было опубликовано письменное заявление, в котором в том числе выражается надежда на скорейшее заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Было подчеркнуто ожидание и желание, чтобы позитивные сдвиги, зафиксированные в переговорах между Азербайджаном и Арменией, завершились мирным договором.

Установление прочного мира будет отвечать интересам всех действующих лиц в нашем регионе», - говорится в сообщении.