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Глава Пентагона пообещал помочь реформировать армянскую армию

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5 декабря министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, пишут армянские СМИ.

Папикян, как сообщается, представил подробности реформ, проводимых в ВС РА, отметил приоритетные направления сотрудничества, направленные как на осуществление трансформации Вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с Вооруженными силами США.

Глава Пентагона отметил, что визит главы оборонного ведомства Армении является «историческим». Остин отметил, что США поддерживают независимость, суверенитет и благополучие Армении, подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами продолжает расширяться.

Остин выразил готовность США продолжать содействовать реформам армянской армии.

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