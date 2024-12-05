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Банк Республика запустил кредитную кампанию «Скидка 25% к 2025 году»

10:32 536

Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями, в преддверии наступающего 2025 года запускает кампанию «Скидка 25% к 2025 году».

В рамках новой кампании физические лица, оформившие любой розничный банковский продукт в Банке Республика, получат СКИДКУ 25% на второй продукт или услугу.

Например, клиент, заказавший банковскую карту, сможет получить скидку 25% на комиссию по наличным кредитам, а оформивший наличный кредит — скидку 25% на денежные переводы.

Кампания продлится до 10 января 2025 года.

Желающие воспользоваться кампанией могут обратиться в любое отделение банка или подать онлайн-заявку на официальном сайте банка.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebookinstagramlinkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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