Россия с барского плеча дала Армении отсрочку от долгов

У Армении есть задолженность по взносам в ОДКБ за 2024 год, и ее срок истечет в конце 2025 года, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин на полях XVII Веронского Евразийского Экономического Форума.

По его словам, два года Армения может не платить эту задолженность. Дальше будут приниматься соответствующие решения.

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и приостановила участие в мероприятиях и учениях организации.