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Азербайджанцы чаще всего отравляются лекарствами

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В ноябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 104 человека с признаками отравления. Из них 38 человек отравились лекарствами, 34 - уксусной кислотой, 14 - угарным газом.

Также 8 человек поступили с ботулизмом, 4 человека - с отравлением грибами, 3 человека - с аллергической реакцией, 1 человек - с отравлением этанолом, 1 человек - крысиным ядом (родентицидом), 1 человек - с отравлением химическим веществом. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, 99 человек отпущены домой на амбулаторное лечение.

Несмотря на усилия врачей, 5 человек (3 мужчины, 2 женщины) скончались. Случаи смерти были зарегистрированы от ботулизма, отравления уксусной кислотой и этанолом.

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