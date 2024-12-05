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«Гала сыгорта» открыла представительство в Ханкенди

11:11 256

Страховая компания «Гала сыгорта», имеющая самую широкую сеть услуг на рынке, открыла свое очередное 15-е представительство в городе Ханкенди. Таким образом, компания способствовала обеспечению деловой среды и занятости на освобожденных территориях. В офисе представительства Ханкенди, отвечающим современным стандартам, будут работать только местные жители.

По информации, предоставленной из компании, торжественное открытие представительства состоялось 6 декабря 2024 года. На церемонии открытия приняли участие официальные лица города Ханкенди, члены Совета Директоров и Правления компании, а также сотрудники, являющиеся участниками Карабахской войны. Напомним, что расширение сети услуг в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах является одной из приоритетных инициатив в новом трехлетнем стратегическом планировании страховой компании «Гала сыгорта».

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