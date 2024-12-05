GL Group пробурит первую в истории Азербайджана горизонтальную скважину на глубине 4400 м на суше
GL Group пробурит первую в истории Азербайджана горизонтальную скважину на суше на глубине 4400 метров с планируемой протяженностью бокового ствола около 400 метров для достижения глубокозалегающих нефтяных пластов. Бурение данной горизонтальной скважины является частью более масштабной инициативы, которая включает в себя бурение трех новых сложных глубоких скважин на месторождениях "Кюрсанги" и "Гарабаглы" в Сальянском районе после 14-летнего перерыва в буровых работах на этих месторождениях.
На этой неделе GL Group объявила тендер на предоставление буровых услуг с привлечением местных и международных буровых компаний (https://www.gl.world/media/news/tender-announcement/). Бурение будет осуществляться с использованием новых технологий, что подтверждает приверженность GL Group к внедрению инноваций и повышению эффективности операций в нефтегазовом секторе Азербайджана.
Ранее в этом году GL Group завершила бурение шести новых скважин на месторождениях "Бузовна-Маштага" и "Гала", эксплуатируемых ее аффилированной компанией Taghiyev Operating Company, с опережением графика, без инцидентов и с нулевым воздействием на окружающую среду. На сегодняшний день объем добычи на этих шести скважинах превышает предварительный прогноз, что еще раз подчеркивает эффективность операций и стремление GL Group к достижению наилучших результатов.
На месторождениях "Кюрсанги" и "Гарабаглы", оператором которых является Salyan Oil Limited, аффилированная компания GL Group, остановлено падение базовой добычи, продолжавшееся в течение 19 лет, и в настоящее время наблюдается рост добычи благодаря программам повышения эффективности операций, осуществляемым без значительных капитальных вложений.
"Данная программа бурения представляет собой значительный шаг вперед для GL Group. В итоге сочетание передовых технологий бурения и операционной эффективности приведет к установлению новых стандартов добычи на суше в регионе", - заявил Асиф Зейналов, Главный Исполнительный Директор Группы и Председатель Консультативного Совета GL Group.
О GL Group:
GL Group оперирует пять нефтегазовых месторождений Азербайджана, включая месторождения "Кюрсанги" и "Гарабаглы" в Сальянском районе, "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зира" на Апшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании Salyan Oil Limited и Taghiyev Operating Company, а также компания GL Technical Services, предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GL Group в 2024 году приобрела 25%-ю долю в канадской компании Gazelle Energy Limited, владельце высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции. Подробная информация о GL Group и ее стратегических инициативах представлена на сайте www.gl.world.