GL Group пробурит первую в истории Азербайджана горизонтальную скважину на глубине 4400 м на суше

GL Group пробурит первую в истории Азербайджана горизонтальную скважину на суше на глубине 4400 метров с планируемой протяженностью бокового ствола около 400 метров для достижения глубокозалегающих нефтяных пластов. Бурение данной горизонтальной скважины является частью более масштабной инициативы, которая включает в себя бурение трех новых сложных глубоких скважин на месторождениях "Кюрсанги" и "Гарабаглы" в Сальянском районе после 14-летнего перерыва в буровых работах на этих месторождениях.

На этой неделе GL Group объявила тендер на предоставление буровых услуг с привлечением местных и международных буровых компаний (https://www.gl.world/media/news/tender-announcement/). Бурение будет осуществляться с использованием новых технологий, что подтверждает приверженность GL Group к внедрению инноваций и повышению эффективности операций в нефтегазовом секторе Азербайджана.

Ранее в этом году GL Group завершила бурение шести новых скважин на месторождениях "Бузовна-Маштага" и "Гала", эксплуатируемых ее аффилированной компанией Taghiyev Operating Company, с опережением графика, без инцидентов и с нулевым воздействием на окружающую среду. На сегодняшний день объем добычи на этих шести скважинах превышает предварительный прогноз, что еще раз подчеркивает эффективность операций и стремление GL Group к достижению наилучших результатов.