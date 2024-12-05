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База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев

Программы UNEC прошли аккредитацию FIBAA

11:24 157

3 магистерские программы по специальности и 10 специализаций Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) получили международную аккредитацию FIBAA (Германия) – Экономика (Экономическая теория, Экономическая политика, Оценка, Эконометрика, Экономика туризма), Финансы (Банковское дело, Налогообложение, Финансовый контроль, Финансовые рынки), Управление бизнесом (Организация и управление бизнесом).

Особенно приятно, что решением Совета по аккредитации и сертификации FIBAA аккредитация предоставлена безоговорочно и сроком на 5 лет.

FİBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) является международным агентством по аккредитации и оценке качества высшего образования, находящимся в Германии. FIBAA аккредитовало более 1900 образовательных программ в Германии, Австрии, Голландии, Китае, Индии, России, США, Швейцарии, Румынии, Словении и других странах.

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