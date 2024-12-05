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Четверть миллиарда для победы Трампа

12:21 1166

Американский бизнесмен Илон Маск в последние месяцы потратил свыше $250 млн, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах в США, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на федеральные документы.

Газета пишет, что это «ошеломляющая сумма от одного донора», который теперь также играет роль в формировании следующей администрации США.

В частности, Маск выделил $20 млн на поддержку комитета политических действий, названного в честь судьи Верховного суда Рут Гинсбург, но призванного «помочь Трампу, смягчив его позицию по вопросу абортов». Также бизнесмен направил «львиную долю денег» в созданный им суперкомитет America PAC, которому он выписал три чека по $25 млн. Помимо этого он потратил $40,5 млн на выплаты избирателям в колеблющихся штатах.

Общие расходы Илона Маска на выборы пока неизвестны и, «возможно, никогда не будут известны», отмечает NYT. Газета добавляет, что в ходе предвыборной кампании бизнесмен передал America PAC «ошеломляющую сумму» в $239 млн.

Выборы в США состоялись 5 ноября. Республиканец Дональд Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков при необходимых 270. После победы Трамп заявил, что Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят Министерство по повышению эффективности госуправления.

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