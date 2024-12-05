Ликвидированы высокопоставленные командиры ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа трех высокопоставленных полевых командиров движения ХАМАС, которые участвовали в атаке на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года.

«В ходе совместных операций ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) были уничтожены несколько высокопоставленных террористов из батальона «Шати» организации ХАМАС», - говорится в заявлении.

В израильской армии отметили, что «старшее руководство батальона «Шати» и дивизии «Газа» движения ХАМАС активно участвовало в осуществлении террористических актов против сил ЦАХАЛа и израильских гражданских лиц».