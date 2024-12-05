Орбан: Без Америки война закончилась бы давно

Соединенные Штаты играют решающую роль в войне в Украине, но ситуация должна измениться после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Без Америки этой войны не было бы. Без Америки этот конфликт давно бы закончился. Украина не смогла бы оказывать сопротивление без участия Америки», - сказал глава венгерского правительства.

Орбан утверждает, что вокруг Украины создалась «критическая ситуация», поскольку уходящая администрация Джо Байдена стремится оказать ей максимально широкую военную поддержку, а будущая администрация Трампа настроена на урегулирование этого «конфликта» мирным путем.

Премьер-министр Венгрии уверен в том, что, когда 20 января состоится инаугурация Трампа и власть в США перейдет в руки республиканцев, «все уладится, но до тех пор все будет по-прежнему. Мы выступаем за мир, но мы находимся в сложной и опасной ситуации».