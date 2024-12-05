Партия Пашиняна о переговорах с Баку: «Есть спорные пункты…»

Переговоры с Баку вокруг проекта мирного договора не в «тупике», заявил секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

По его словам, переговорный процесс продолжается: ««Есть спорные пункты, обсуждения вокруг которых более сложные и требуют некоторого времени. Но мы не говорим о тупике и продолжаем переговорный процесс. Этот процесс всегда есть».

Представитель партии Пашиняна заявил, что «главные переговорщики продолжают свою работу с Азербайджаном, с нашими международными партнерами для приведения мирного договора к окончательному завершению».