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Партия Пашиняна о переговорах с Баку: «Есть спорные пункты…»

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Переговоры с Баку вокруг проекта мирного договора не в «тупике», заявил секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

По его словам, переговорный процесс продолжается: ««Есть спорные пункты, обсуждения вокруг которых более сложные и требуют некоторого времени. Но мы не говорим о тупике и продолжаем переговорный процесс. Этот процесс всегда есть».

Представитель партии Пашиняна заявил, что «главные переговорщики продолжают свою работу с Азербайджаном, с нашими международными партнерами для приведения мирного договора к окончательному завершению».

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