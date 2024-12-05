Украинские войска наступают в России

Украинские военные ведут наступательные действия в Курской области, сообщили аналитики «Американского института изучения войны» (ISW).

«Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в центр Дарино (юго-восточнее Коренево)», — говорится в отчете американских аналитиков.

Кроме того, украинские силы контратакуют к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки и Николаево-Дарино.