Украинские войска наступают в России
13:49 1910
Украинские военные ведут наступательные действия в Курской области, сообщили аналитики «Американского института изучения войны» (ISW).
«Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в центр Дарино (юго-восточнее Коренево)», — говорится в отчете американских аналитиков.
Кроме того, украинские силы контратакуют к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки и Николаево-Дарино.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!