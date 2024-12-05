План аннексии Канады

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с новой репризой. Он во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пообещал присоединить страну кленового листа к Америке. Встреча состоялась в начале недели в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, но с тех пор этот проект аннексии Канады не перестает будоражить сознание граждан в обеих странах. О том, как проходило обсуждение экзотической идеи Трампа, сообщил близкий к нему телеканал Fox. Попробуем и мы воссоздать этот разговор с некоторыми нашими комментариями.

Трамп: Одним из первых моих декретов после вступления в должность будет введение 25-процентного тарифа на импорт товаров из вашей страны, равно как из Мексики. Трюдо: Это не очень хорошая идея. Трамп: А все потому, что вы не в состоянии остановить поток нелегальных иммигрантов через нашу границу и пресечь поставки фентанила. Трюдо: Не надо нас сравнивать с Мексикой, это несправедливо. Число мигрантов и объем фентанила, поступающих в США из той и другой страны, несопоставимы. Наш комментарий: В прошлом финансовом году американские таможенники арестовали на границе с Канадой около 19 килограммов фентанила (опиумное наркотическое вещество). А на границе с Мексикой - 9525 килограммов. На канадской границе с октября 2023 года по сентябрь 2024 года был задержан 23 721 нелегальный мигрант, на мексиканской границе - 56 530 человек только за один октябрь этого года. Трамп: Ну хорошо, мы все проанализируем. И если придем к неутешительным выводам, то введем новый тариф. Трюдо: Но это убьет канадскую экономику. Трамп: А чтобы это предотвратить, мы присоединим Канаду к Соединенным Штатам Америки, она будет нашим 51-ым штатом. Трюдо: Но у нас неоднородная в политическом плане страна. Трамп: Тогда мы разделим ее на две половины. Одна будет консервативная, другая либеральная. А вас назначим губернатором. Трюдо нервно смеется.

Прежде чем рассказать, к каким выводам после этого разговора пришли аналитики в двух странах, давайте совершим небольшой исторический экскурс. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп предложил обменять остров Пуэрто-Рико, свободно ассоциированный с США, на Гренландию. Это не выглядело шуткой. Так считают журналисты газеты The New York Times Питер Бейкер и журнала The New Yorker Сьюзан Глассер, написавшие книгу «Разделитель: Трамп в Белом доме 2017-2021». Они утверждают, что эта идея приобрести огромный кусок снега и льда в Арктике принадлежит некоему Рональду Лодеру, владельцу крупной косметической фирмы, с которым Трамп был дружен со времен колледжа. Команда Трампа отнеслась к этой идее вполне серьезно. Тогдашний его помощник по национальной безопасности Джон Болтон поручил своей помощнице Фионе Хилл создать команду, чтобы изучить приобретение Гренландии. Как пишут Бейкер-Глассер, Болтон считал, что покупка Гренландии поможет противостоять влиянию Китая в Арктике. Рассматривались два варианта. Первый - Федеральное правительство берет деньги у Пуэрто-Рико, прежде ему ассигнованные, и платит Дании, которой принадлежит Гренландия. Второй - две стороны совершают обмен одного острова на другой. «Я люблю географические карты, - говорил в ту пору Трамп. - Посмотрите на эту территорию. Она огромная и должна стать частью США». Но Трампу не повезло — датское правительство не согласилось на сделку, посчитав ее абсурдной. На этом та история торга закончилась. Но, вспоминая ее, американские эксперты теперь объясняют любовью Трампа к географическим картам его понимание целей России, претендующей на часть украинских земель.

Ну а что даст Америке Дональда Трампа предполагаемое присоединение Канады? Ничего, кроме головной боли. «Трамп не будет в выигрыше, если Канада присоединится к Америке», - пишет The Washington Post. В чем же дело? А в том, что Канада разделена на две политические области на карте — одна на западе страны, ее условно можно назвать консервативной, а другая на востоке, и это либеральная территория. Недаром о разделении Канады на две части заговорил на встрече с Трюдо и Трамп. Последние выборы состоялись в Канаде в 2021 году, Либеральная партия Трюдо получила большинство мест в парламенте. Одновременно левая Новая демократическая партия получила 18 процентов голосов, а сепаратистская партия во франкоговорящем Квебеке - 8 процентов. В результате либералы - условно левые - получили устойчивое большинство в парламенте. А в народе 6 из 10 канадцев, говорят социологи, тяготеют к левым партиям. Трамп может, конечно, унижать Трюдо, предлагая ему пост губернатора. Он может относиться к Канаде как к «ухудшенной», более бедной Америке. Но это пренебрежительное отношение к соседнему государству не отменяет того факта, что это две разные, во многом не похожие друг на друга страны. В Канаде соперничество между двумя ведущими политическими партиями не носит такого антагонистического характера, как противостояние между Республиканской и Демократической партией США. Канадская Консервативная партия напоминает умеренную Республиканскую партию в Америке времен Рональда Рейгана, но никак не трамповскую MAGA.