План аннексии Канады

Прежде чем рассказать, к каким выводам после этого разговора пришли аналитики в двух странах, давайте совершим небольшой исторический экскурс.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп предложил обменять остров Пуэрто-Рико, свободно ассоциированный с США, на Гренландию. Это не выглядело шуткой. Так считают журналисты газеты The New York Times Питер Бейкер и журнала The New Yorker Сьюзан Глассер, написавшие книгу «Разделитель: Трамп в Белом доме 2017-2021». Они утверждают, что эта идея приобрести огромный кусок снега и льда в Арктике принадлежит некоему Рональду Лодеру, владельцу крупной косметической фирмы, с которым Трамп был дружен со времен колледжа.

Команда Трампа отнеслась к этой идее вполне серьезно. Тогдашний его помощник по национальной безопасности Джон Болтон поручил своей помощнице Фионе Хилл создать команду, чтобы изучить приобретение Гренландии. Как пишут Бейкер-Глассер, Болтон считал, что покупка Гренландии поможет противостоять влиянию Китая в Арктике. Рассматривались два варианта. Первый - Федеральное правительство берет деньги у Пуэрто-Рико, прежде ему ассигнованные, и платит Дании, которой принадлежит Гренландия. Второй - две стороны совершают обмен одного острова на другой.

«Я люблю географические карты, - говорил в ту пору Трамп. - Посмотрите на эту территорию. Она огромная и должна стать частью США». Но Трампу не повезло — датское правительство не согласилось на сделку, посчитав ее абсурдной. На этом та история торга закончилась. Но, вспоминая ее, американские эксперты теперь объясняют любовью Трампа к географическим картам его понимание целей России, претендующей на часть украинских земель.