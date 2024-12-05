Разведчикам запретили заходить в парламент Южной Кореи

Секретариат Национального собрания (парламента) Республики Корея ввел запрет на посещение зданий законодательного органа сотрудниками Национальной разведывательной службы на фоне политического кризиса в стране. Об этом сообщила газета The Korea Herald со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, пропуска сотрудников разведывательного органа в здания парламента временно заблокированы. Запрет действует с 4 декабря.

Ранее парламент Южной Кореи ввел полный запрет на посещение своего здания военными, полицией, а также сотрудниками Министерства национальной обороны.