Немцы помогут армянам легче въезжать в Европу

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Министр юстиции Армении Србуи Галян приняла чрезвычайного и полномочного посла Германии в Армении Клаудию Буш.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Армении, на встрече стороны высоко оценили сотрудничество между Ереваном и Берлином в сфере правовой взаимопомощи.

При представлении приоритетов Минюста разговор, в частности, развернулся вокруг судебно-правовой системы, борьбы с коррупцией и защиты прав человека. В этом контексте были обсуждены вопросы, представляющие двусторонний интерес в направлении реализации реформ.

Министр представила детали, связанные с регулированиями избирательного законодательства, по просьбе посла было упомянуто и о концепции новой Конституции.

На встрече также были затронуты реформы, реализуемые в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, процесс либерализации визового режима с ЕС.

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