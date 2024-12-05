Немцы помогут армянам легче въезжать в Европу

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Армении, на встрече стороны высоко оценили сотрудничество между Ереваном и Берлином в сфере правовой взаимопомощи.

При представлении приоритетов Минюста разговор, в частности, развернулся вокруг судебно-правовой системы, борьбы с коррупцией и защиты прав человека. В этом контексте были обсуждены вопросы, представляющие двусторонний интерес в направлении реализации реформ.

Министр представила детали, связанные с регулированиями избирательного законодательства, по просьбе посла было упомянуто и о концепции новой Конституции.

На встрече также были затронуты реформы, реализуемые в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, процесс либерализации визового режима с ЕС.