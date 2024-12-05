«Красные кнопки» Лукашенко и Путина

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин имеют свои «красные кнопки» и свои ядерные чемоданчики.

Об этом заявил журналистам госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

«У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой ядерный чемоданчик», - цитирует его агентство БелТА.

По словам Вольфовича, это не шутка. Ядерное оружие, которое находится в Беларуси, вправе применить только белорусский лидер, а вооружение, которое находится в России, соответственно, только президент РФ.