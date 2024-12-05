Украинцев призвали не задерживаться в Сирии

В связи с эскалацией конфликта в Сирии, посольство Украины в Ливане обратилось к гражданам с настоятельной рекомендацией воздержаться от поездок в страну или покинуть ее территорию, говорится в заявлении украинского МИД.

«В связи с ухудшением ситуации в Сирии, посольство Украины в Ливане настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки безопасности, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, - покинуть ее территорию», - заявили в диппредставительстве.

Украинцам рекомендуется избегать мест массового скопления людей и протестных акций, соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в Сирии.