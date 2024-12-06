CodeForFuture – путь студентов Азербайджана к успеху в сфере ИТ

Проект #CodeForFuture с 2021 года в рамках сотрудничества Министерства науки и образования Азербайджана с Code Academy и Международной школой математики и программирования "Алгоритмика" способствует развитию ИТ-образования в Азербайджане. За это время более 5000 студентов приняли участие в уроках #CodeForFuture и приобрели необходимые навыки для работы в цифровом секторе.

28 октября 2024 года в рамках проекта #CodeForFuture был организован тур для студентов 4-го и 5-го курсов Азербайджанского государственного педагогического университета в Европейскую школу Баку. В ходе мероприятия 14 студентов ознакомились с современными образовательными технологиями, приняли участие в лекциях по цифровым навыкам и наблюдали за учебным процессом. Эта встреча предоставила студентам возможность наблюдать за учебным процессом в реальной обстановке, работать с детьми, получить практический опыт и ближе познакомиться с образовательным процессом.

Серия мероприятий проекта продолжилась в Азербайджанском государственном нефтяном и промышленном университете. Так, 5 и 22 ноября прошли встречи с ведущими ИТ-специалистами страны: Главным системным администратором компании PAŞA Sığorta Расулом Расулзаде и Бабеком Нагиевым, который имеет более 10 лет опыта работы в иностранных и местных компаниях. Эти встречи стали важным шагом для профессионального развития студентов. Участники установили прямой контакт с экспертами ИТ-отрасли, получив информацию о текущих тенденциях, инновациях и карьерных возможностях. Также была предоставлена подробная информация о возможностях работы за рубежом, удаленной занятости и необходимых навыках для международного рынка. Эксперты поделились своим опытом, ответили на вопросы и дали рекомендации по развитию профессиональных навыков.