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#CodeForFuture – путь студентов Азербайджана к успеху в сфере ИТ

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15:00 600

Проект #CodeForFuture с 2021 года в рамках сотрудничества Министерства науки и образования Азербайджана с Code Academy и Международной школой математики и программирования "Алгоритмика" способствует развитию ИТ-образования в Азербайджане. За это время более 5000 студентов приняли участие в уроках #CodeForFuture и приобрели необходимые навыки для работы в цифровом секторе.

28 октября 2024 года в рамках проекта #CodeForFuture был организован тур для студентов 4-го и 5-го курсов Азербайджанского государственного педагогического университета в Европейскую школу Баку. В ходе мероприятия 14 студентов ознакомились с современными образовательными технологиями, приняли участие в лекциях по цифровым навыкам и наблюдали за учебным процессом. Эта встреча предоставила студентам возможность наблюдать за учебным процессом в реальной обстановке, работать с детьми, получить практический опыт и ближе познакомиться с образовательным процессом.

Серия мероприятий проекта продолжилась в Азербайджанском государственном нефтяном и промышленном университете. Так, 5 и 22 ноября прошли встречи с ведущими ИТ-специалистами страны: Главным системным администратором компании PAŞA Sığorta Расулом Расулзаде и Бабеком Нагиевым, который имеет более 10 лет опыта работы в иностранных и местных компаниях. Эти встречи стали важным шагом для профессионального развития студентов. Участники установили прямой контакт с экспертами ИТ-отрасли, получив информацию о текущих тенденциях, инновациях и карьерных возможностях. Также была предоставлена подробная информация о возможностях работы за рубежом, удаленной занятости и необходимых навыках для международного рынка. Эксперты поделились своим опытом, ответили на вопросы и дали рекомендации по развитию профессиональных навыков.

Заключительное мероприятие 2024 года — хакатон Code8, который состоится с 6 по 8 декабря. В рамках мероприятия, поддержанного Министерством науки и образования Азербайджана и Code Academy, студенты Бакинского государственного университета, Азербайджанского технического университета и Азербайджанского университета архитектуры и строительства продемонстрируют свои знания и навыки. Участники хакатона решат задачи, основанные на реальных жизненных ситуациях, за короткий срок, продемонстрировав свои навыки в области разработки и программирования. Проекты будут оцениваться ИТ-специалистами, а лучшие работы будут награждены за инновационный подход и высокое качество исполнения. Этот хакатон является важным этапом подготовки студентов к успешной карьере в области технологий.

Проект #CodeForFuture продолжает объединять студентов и профессионалов, формируя высококвалифицированное ИТ-сообщество в Азербайджане. Эта инициатива способствует подготовке молодежи к успешной карьере и достижениям в цифровом мире.

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