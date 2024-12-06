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Саудовский дипломат выпил текилы и приставал к японке

15:10 2281

Токийская полиция подозревает сотрудника посольства Саудовской Аравии в том, что он приставал к незнакомой женщине в общественном месте. Об этом сообщила газета The Asahi Shimbun.

Отмечается, что инцидент произошел еще в июле 2024 года. По данным следствия, атташе посольства Саудовской Аравии в состоянии алкогольного опьянения заговорил с незнакомой женщиной в центре Токио, после чего начал к ней приставать. Местная жительница вызвала полицию. Сотрудник посольства отказался пройти тест на алкоголь, но признался, что «выпил текилы». Он согласился проследовать с полицейскими до участка, но там заявил, что он дипломатический работник, и ушел.

Позднее японская полиция дважды вызывала для разговора мужчину, однако оба запроса были проигнорированы. Подчеркивается, что в ближайшее время полиция намеревается направить дело в прокуратуру. По данным газеты, дипломат уже покинул Японию и вернулся в Саудовскую Аравию.

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