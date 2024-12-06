USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев
Новость дня
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев

Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»

новость дополнена
15:24 2462

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что звонил сирийскому лидеру Башару Асаду и предложил «определить судьбу страны вместе». Об этом 6 декабря сообщает турецкое Anadolu.

Эрдоган выразил надежду, что наступление оппозиции в Сирии продолжится без каких-либо происшествий. «Идлиб, Хама, Хомс, и целью, конечно же, является Дамаск. Этот марш оппозиции продолжается. Мы надеемся, что этот марш в Сирии продолжится без происшествий и проблем», — приводит агентство его слова.

По словам Эрдогана, регион находится в тяжелой ситуации. «Эти марши — не то, что мы бы хотели видеть. Мы искренне такого не хотим», — подчеркнул он.

Президент Турции предложил Асаду определить «судьбу Сирии вместе», но не получил положительного ответа.

Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 3685
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 1483
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 520
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 2024
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 1925
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 2198
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 2463
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает главная тема; все еще актуально
11:46 4667
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
14:23 5542
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
14:35 1931
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 3274

ЭТО ВАЖНО

Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 3685
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 1483
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 520
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 2024
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 1925
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 2198
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 2463
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает главная тема; все еще актуально
11:46 4667
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
14:23 5542
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
14:35 1931
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 3274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться