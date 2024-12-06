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Впервые акционеры Банка ABB смогут голосовать в электронном формате

15:27 505

13 декабря 2024 года пройдет внеочередное собрание акционеров Банка ABB, где будут рассмотрены вопросы увеличения уставного капитала, принятия новой редакции Устава и создания дочерней инновационной компании.

Впервые в Азербайджане акционеры Банка ABB смогут участвовать в голосовании по вопросам повестки дня в электронном формате. Для этого каждому акционеру необходимо до 13 декабря 2024 года войти в раздел «Общее собрание акционеров» в своем личном кабинете и выразить свое мнение.

Возможность электронного голосования стала доступной благодаря внедрению Национальным депозитарным центром системы дистанционного проведения общих собраний акционеров и платформы E-vote.

В рамках организации собрания акционеров информация о дате, месте проведения и порядке ознакомления с материалами повестки дня будет размещена в электронном виде на Инвесторском портале, созданном НДЦ. Акционеры могут войти в личный кабинет по ссылке https://invp.e-mdm.gov.az/, ознакомиться с вопросами повестки дня и принять участие в голосовании.

Этот новый сервис способствует организации виртуальных собраний, оперативному информированию акционеров и предоставлению информации о вопросах повестки дня.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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