В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер

Сотрудники Интерпола задержали в Азербайджане опасного гангстера, находившегося в международном розыске по запросу полиции Индии. По данным индийских СМИ, Майанк Сингх («Сунил Мина»), член группировки криминального авторитета Лоуренса Бишноя, который в настоящее время находится под арестом, разыскивался полицией штата Джаркханд на востоке Индии по красному уведомлению Интерпола. Ранее Министерство иностранных дел Индии аннулировало его паспорт. Перед бегством из Индии Майанк Сингх совершил громкие преступления в штатах Раджастхан, Пенджаб и Харьяна. Свою криминальную карьеру он начал еще в Малайзии, где познакомился с такими гангстерами, как Голди Брар и Рохит Годара, которые также входят в группировку Лоуренса Бишноя.

Голди Брар считается одним из лидеров банды и, предположительно, находится в Канаде. Рохит Годара сбежал в Азербайджан в 2022 году, где организовал убийство одного из лидеров соперничающей мафии в Индии, а затем уехал в Дубай. Другой член банды Лоуренса Бишноя, Сачин Бишной, также скрывался в Азербайджане, но был задержан и экстрадирован на родину. Для осуществления его экстрадиции в июле 2023 года в Баку были направлены сотрудники спецслужб и полиции Индии. Сообщается, что полиция штата Джаркханд пока не прокомментировала арест Майанка Сингха в Азербайджане, но источники в правоохранительных органах подтвердили, что предпринимаются необходимые шаги для его экстрадиции. Несмотря на побег из Индии, гангстер продолжал свою преступную деятельность, угрожая индийским бизнесменам через интернет-звонки и вымогая у них деньги. На своих страницах в социальных сетях он открыто рекламировал свою криминальную деятельность, публикуя фотографии с автоматическим оружием. Гангстер впервые получил известность в Раджастхане, когда потребовал денег у депутата Конгресса Говинда Рама Мегхвала. Действуя по указанию Бишноя, он также напал на владельца бензоколонки, потребовав крупную сумму денег. Когда требование было отклонено, «Мина» обстрелял бензоколонку.