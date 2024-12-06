В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой

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Отдел информации
15:44 1926

Президент Сирии Башар Асад «продолжает поддерживать усилия Ирана по дестабилизации региона и не пытается заключить мир с собственным народом», заявил в интервью CNN Türk бывший представитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Режим Асада уже 10 лет отказывается от уступок и процесса ООН. Именно поэтому он теперь сталкивается с мощной волной восстаний», - сказал Джеффри.

По словам бывшего американского дипломата, Сирия является важным и значимым государством для России, и Москва хочет контролировать не только порты, но и воздушные базы страны.

«Россия продолжит свои атаки на оппозиционные силы, начиная с выходных. Однако у Москвы (в этом регионе) нет сухопутных войск, а данная война полностью зависит от пехоты. Сухопутные войска Асада не способны противостоять пехоте оппозиции», - добавил представитель США.

Он отметил, что позиция Вашингтона в Сирии направлена на защиту всех союзников и партнеров в регионе, особенно союзника по НАТО в лице Турции. «В регионе есть множество сил, которые могут представлять угрозу для Турции», - сказал он.

Джеффри также ответил на вопрос о поддержке США террористической организации YPG, признав ее связь с «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

«Мы начали поддерживать их (YPG) с 2015 года. Турция относилась к этому по-разному. С 2015 года я, наверное, провел около 200 встреч с официальными лицами Турции по этой теме. Турция знает нашу позицию. Во-первых, чтобы эффективно бороться с ИГИЛ, Вашингтон должен иметь значительное присутствие на северо-востоке Сирии. Работать с YPG, безусловно, сложно, потому что у них есть связь с РПК», - сказал Джеффри.

Он также отметил, что избранный президент США Дональд Трамп намеревается вывести войска из Сирии, что, по мнению дипломата, ослабило бы борьбу с Ираном.

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