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Кремль: В Курской области все идет «к развязке»

15:54 2032

Ситуация в Курской области «близка к развязке», она обязательно «будет нормализована», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ситуация близка к развязке. Время нам покажет насколько. Эта развязка будет обязательно, и ситуация будет нормализована», — сказал Песков журналистам.

При этом, отметил пресс-секретарь президента РФ, обстановка в Курской области пока «неординарная, кризисная», поэтому там «востребован кризисный менеджмент».

«По мнению президента, [новый врио главы региона] Александр Хинштейн — человек, который с этой задачей кризисного менеджмента [справится]», — указал он.

О том, что президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области, стало известно накануне вечером. Он заменит на этом посту Алексея Смирнова, который покинул должность по собственному желанию.

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