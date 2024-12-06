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Красный Крест пришел к карабахским сепаратистам

16:14 943

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили «лидеров» бывшего армянского сепаратистского режима, задержанных правоохранительными органами Азербайджана.

Согласно сообщению МККК, с задержанными были проведены индивидуальные встречи, созданы условия для их связи с семьями.

В соответствии со своим мандатом МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, а также создает условия для восстановления или поддержания связи с членами семей.

Согласно процедурам МККК, наблюдения и рекомендации касательно визитов передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной.

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