Красный Крест пришел к карабахским сепаратистам

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили «лидеров» бывшего армянского сепаратистского режима, задержанных правоохранительными органами Азербайджана.

Согласно сообщению МККК, с задержанными были проведены индивидуальные встречи, созданы условия для их связи с семьями.

В соответствии со своим мандатом МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, а также создает условия для восстановления или поддержания связи с членами семей.

Согласно процедурам МККК, наблюдения и рекомендации касательно визитов передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной.