В Минздраве встреча с Ольгой Авдеевой

Как сообщили в Минздраве, министр здравоохранения Теймур Мусаев на встрече сказал, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом: «Регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда способствуют укреплению сотрудничества».

В своем выступлении министр отметил, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией почти 20 лет активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в Азербайджане. В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят важный вклад в борьбу с туберкулезом.

Теймур Мусаев также напомнил, что в марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан как страну, «свободную от малярии». По словам министра, успех в борьбе с малярией стал возможен также благодаря многолетней всесторонней поддержке партнеров, лидирующее место среди которых занимает Всемирная организация здравоохранения.