USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев
Новость дня
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев

В Минздраве встреча с Ольгой Авдеевой

16:23 744

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с портфолио-менеджером Глобального фонда Ольгой Авдеевой.

Как сообщили в Минздраве, министр здравоохранения Теймур Мусаев на встрече сказал, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом: «Регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда способствуют укреплению сотрудничества».

В своем выступлении министр отметил, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией почти 20 лет активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в Азербайджане. В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят важный вклад в борьбу с туберкулезом.

Теймур Мусаев также напомнил, что в марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан как страну, «свободную от малярии». По словам министра, успех в борьбе с малярией стал возможен также благодаря многолетней всесторонней поддержке партнеров, лидирующее место среди которых занимает Всемирная организация здравоохранения.

В свою очередь, Ольга Авдеева подчеркнула, что Глобальный фонд совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана реализует ряд важных проектов в нашей стране. Высоко оценив сертифицирование Азербайджана как страны, «свободной от малярии», портфолио-менеджер Глобального фонда отметила, что это достижение стало возможным благодаря самоотверженности медицинских работников, а также целенаправленной профилактике, раннему выявлению и лечению всех случаев малярии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по текущему состоянию сотрудничества, потенциальным возможностям его развития и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 3694
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 1504
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 527
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 2035
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 1933
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 2207
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 2469
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает главная тема; все еще актуально
11:46 4675
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
14:23 5553
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
14:35 1934
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 3282

ЭТО ВАЖНО

Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 3694
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 1504
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 527
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 2035
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 1933
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 2207
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 2469
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает главная тема; все еще актуально
11:46 4675
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
14:23 5553
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
14:35 1934
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 3282
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться