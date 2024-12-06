В Минздраве встреча с Ольгой Авдеевой
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с портфолио-менеджером Глобального фонда Ольгой Авдеевой.
Как сообщили в Минздраве, министр здравоохранения Теймур Мусаев на встрече сказал, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом: «Регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда способствуют укреплению сотрудничества».
В своем выступлении министр отметил, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией почти 20 лет активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в Азербайджане. В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят важный вклад в борьбу с туберкулезом.
Теймур Мусаев также напомнил, что в марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан как страну, «свободную от малярии». По словам министра, успех в борьбе с малярией стал возможен также благодаря многолетней всесторонней поддержке партнеров, лидирующее место среди которых занимает Всемирная организация здравоохранения.
В свою очередь, Ольга Авдеева подчеркнула, что Глобальный фонд совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана реализует ряд важных проектов в нашей стране. Высоко оценив сертифицирование Азербайджана как страны, «свободной от малярии», портфолио-менеджер Глобального фонда отметила, что это достижение стало возможным благодаря самоотверженности медицинских работников, а также целенаправленной профилактике, раннему выявлению и лечению всех случаев малярии.
На встрече также состоялся обмен мнениями по текущему состоянию сотрудничества, потенциальным возможностям его развития и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.