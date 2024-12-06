Проливные дожди прогнозируются в Азербайджане
16:27 1150
С вечера пятницы и до вечера 9 декабря в Баку и в некоторых частях Апшерона прогнозируются дожди.
По сообщению Национальной гидрометеорологической службы, дожди местами ожидаются проливные.
С завтрашнего вечера до вечера 9 декабря в ряде районов Азербайджана прогнозируются дожди, местами ливневые. Уровень воды в реках может повыситься.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!