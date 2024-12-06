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Проливные дожди прогнозируются в Азербайджане

16:27 1150

С вечера пятницы и до вечера 9 декабря в Баку и в некоторых частях Апшерона прогнозируются дожди.

По сообщению Национальной гидрометеорологической службы, дожди местами ожидаются проливные.

С завтрашнего вечера до вечера 9 декабря в ряде районов Азербайджана прогнозируются дожди, местами ливневые. Уровень воды в реках может повыситься.

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