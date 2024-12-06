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Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29

16:34 527

COP29 стало знаменательным событием для всего мирового сообщества, а также для NEQSOL Holding как партнера по синергии (Synergy Partner) глобального саммита.

Это партнерство предоставило NEQSOL Holding уникальную платформу для расширения связей с мировыми лидерами, обмена знаниями и обсуждения инновационных решений, что усиливает возможности холдинга и его компаний – Nobel Energy, Norm, Bakcell, Azerconnect Group и др. вносить вклад в инициативы по борьбе с изменением климата.

На COP29 NEQSOL Holding успешно организовал около 20 мероприятий, включая панельные дискуссии и презентации, в которых приняли участие более 60 спикеров и модераторов. Эти сессии привлекли аудиторию из более чем 700 участников, что стало кульминационным моментом четырех месяцев целенаправленной подготовки. Павильон NEQSOL Holding в Зеленой Зоне COP29 стал центром взаимодействия, встреч и обсуждений с сотнями посетителей.

Панельные сессии охватывали широкий спектр направлений, включая Дорожную карту Net Zero для цементной и бетонной промышленности в Азербайджане; Проекты в области возобновляемой энергии; Технологии чистой энергии и улавливания углерода; Роль цифровых платформ в построении устойчивых сообществ; Развитие навыков для цифрового будущего; Создание устойчивых сообществ посредством образовательных и стипендиальных инициатив; Развитие лидерских навыков для устойчивого роста; Климат и здоровье: роль филантропических партнерств в построении устойчивых обществ; Нейроразнообразие; ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) и управление рисками; Бизнес-этика, добросовестность и окружающая среда; Устойчивые закупки; Устойчивость через инновации и искусственный интеллект и др.

«Наше участие на COP29 стало свидетельством приверженности NEQSOL Holding устойчивому развитию и борьбе с изменением климата. Мы продвигаемся к нашим целям через крупные проекты, реализуемые холдингом и его компаниями, такие как инвестиции Nobel Energy в солнечную энергетику, технологии чистой энергии и улавливания углерода от Audubon Companies, участие Norm в инициативе Net Zero Accelerator, глобальный проект цифровой связи нашей телекоммуникационной группы и другие инициативы», - отметил генеральный директор NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии.

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