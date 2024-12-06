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Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ

16:46 1509

Экс-глава МИД Турции и бывший турецкий постпред при ООН Феридун Синирлиоглу стал новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом заявил действующий председатель организации, глава МИД Мальты Ян Борг.

«Поздравляем новое руководство ОБСЕ. Феридун Синирлиоглу (Турция) - генеральный секретарь. Мария Телалиан (Греция) - глава Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кристоф Камп (Нидерланды) - верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Ян Брату (Норвегия) - представитель по вопросам свободы СМИ», - написал Борг на своей странице в Х.

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