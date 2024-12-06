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База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев
Новость дня
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев

Россиянам советуют покинуть Сирию

16:55 575

Посольство России в Дамаске заявило находящимся в Сирии россиянам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи со сложной военно-политической обстановкой в арабской республике.

«В связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии посольство России в Дамаске напоминает проживающим в САР российским гражданам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале диппредставительства.

Наступление оппозиционных группировок в Сирии началось 27 ноября. 30 ноября повстанцы захватили Алеппо — второй по величине город Сирии. 5 декабря сирийская армия отступила из Хамы, который оставался под контролем правительства в течение почти всей гражданской войны. 6 декабря повстанцы наступали на Хомс — крупного города и важного транспортного узла, захват которого фактически «разрежет» контролируемые правительством территории на две части.

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