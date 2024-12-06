USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев
Новость дня
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев

Отпразднуйте незабываемый Новый год в Galaalti Hotel & SPA

16:59 412

Galaalti Hotel & SPA приглашает вас встретить Новый год с эксклюзивной программой праздничных развлечений и семейных мероприятий. Специальное предложение для бронирований с 31 декабря по 1 января обещает незабываемый отдых.

Новогодняя программа включает:

  • Живую музыку и танцевальные выступления
  • Захватывающий фейерверк
  • Викторины с призами для гостей
  • Интересные и волшебные шоу для детей
  • Выступление популярных артистов — группы Döngə и Турины Серви.

Специальное предложение 2+1:

Забронируйте номер на 2 взрослых до 10 декабря, и проживание 1 ребенка будет бесплатным.

Гости смогут насладиться:

  • Роскошными номерами
  • Разнообразными ресторанами
  • Спа-процедурами
  • Доступом к крытым бассейнам и фитнес-центру.

Galaalti Hotel & SPA — это идеальное место для отдыха, восстановления сил и празднования Нового года с вашими близкими.

Забронируйте проживание уже сегодня и сделайте ваш Новый год незабываемым!

Для бронирования:

Посетите galaalti.az или позвоните по телефону +994 12 585 57 57.

О Galaalti Hotel & SPA

Galaalti Hotel & SPA — ведущий оздоровительный и релаксационный комплекс в Азербайджане, предлагающий роскошные номера, омолаживающие СПА-процедуры и уникальный сервис для идеального отдыха.

Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 3701
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 1514
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 528
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 2045
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 1940
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 2216
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 2473
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает главная тема; все еще актуально
11:46 4679
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
14:23 5560
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
14:35 1940
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 3287

ЭТО ВАЖНО

Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 3701
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 1514
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 528
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 2045
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 1940
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 2216
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 2473
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает главная тема; все еще актуально
11:46 4679
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
14:23 5560
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
14:35 1940
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 3287
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться