Отпразднуйте незабываемый Новый год в Galaalti Hotel & SPA

Galaalti Hotel & SPA приглашает вас встретить Новый год с эксклюзивной программой праздничных развлечений и семейных мероприятий. Специальное предложение для бронирований с 31 декабря по 1 января обещает незабываемый отдых.

Новогодняя программа включает:

Живую музыку и танцевальные выступления

Захватывающий фейерверк

Викторины с призами для гостей

Интересные и волшебные шоу для детей

Выступление популярных артистов — группы Döngə и Турины Серви.

Специальное предложение 2+1:

Забронируйте номер на 2 взрослых до 10 декабря, и проживание 1 ребенка будет бесплатным.

Гости смогут насладиться:

Роскошными номерами

Разнообразными ресторанами

Спа-процедурами

Доступом к крытым бассейнам и фитнес-центру.

Galaalti Hotel & SPA — это идеальное место для отдыха, восстановления сил и празднования Нового года с вашими близкими.

Забронируйте проживание уже сегодня и сделайте ваш Новый год незабываемым!