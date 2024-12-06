В России опровергли «премьера Абхазии»

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии»,— сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.

Россельхознадзор опроверг информацию о том, что импорт мандаринов из Абхазии в Россию запрещен.

* * * 17:29

Власти РФ запретили ввоз мандаринов из Абхазии, заявил «и.о. премьер-министра» отколовшегося от Грузии региона Валерий Бганба.

Запрет, цитирует Бганбу РБК, был введен со ссылкой на решение санитарных служб из-за «некой вредоносной мушки». Санитарные службы Абхазии, по его словам, насекомых в цитрусовых не обнаружили.

В ноябре в Абхазии произошли массовые протесты из-за планов одобрить новое инвестиционное соглашение с Россией. Соглашение предполагало, что компании из России смогут заниматься в Абхазии инвестиционными проектами. Протестующие посчитали, что из-за соглашения местные жители могут потерять деньги. Из-за протестов «глава» Абхазии Аслан Бжания был вынужден уйти в отставку. 3 декабря парламент не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией.