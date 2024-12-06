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В России опровергли «премьера Абхазии»

обновлено 18:05
18:05 2076

Россельхознадзор опроверг информацию о том, что импорт мандаринов из Абхазии в Россию запрещен.

Ранее «исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии» Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз фруктов, ссылаясь на решение санитарных служб.

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии»,— сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.

* * * 17:29

Власти РФ запретили ввоз мандаринов из Абхазии, заявил «и.о. премьер-министра» отколовшегося от Грузии региона Валерий Бганба.

Запрет, цитирует Бганбу РБК, был введен со ссылкой на решение санитарных служб из-за «некой вредоносной мушки». Санитарные службы Абхазии, по его словам, насекомых в цитрусовых не обнаружили.

В ноябре в Абхазии произошли массовые протесты из-за планов одобрить новое инвестиционное соглашение с Россией. Соглашение предполагало, что компании из России смогут заниматься в Абхазии инвестиционными проектами. Протестующие посчитали, что из-за соглашения местные жители могут потерять деньги. Из-за протестов «глава» Абхазии Аслан Бжания был вынужден уйти в отставку. 3 декабря парламент не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией.

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