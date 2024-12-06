USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев
Новость дня
База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев

В Румынии аннулировали результаты первого тура выборов президента

17:34 167

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. В Румынии его считают пророссийским политиком.

Как передает телеканал Digi 24, 6 декабря судьи КС провели срочные консультации из-за большого количества призывов отменить президентские выборы. Конституционный суд должен был решить, «есть ли на данный момент достаточные аргументы, чтобы не допустить проведения второго тура, отменить выборы».

«Избирательный процесс будет начат заново, правительство должно установить новую дату выборов президента», — говорится в сообщении Конституционного суда.

Первый тур состоялся 24 ноября, а второй был запланирован на 6 декабря. ЦИК Румынии сообщал, что в случае аннулирования результатов туры могут состояться 15 и 29 декабря соответственно.

Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 3702
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 1515
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 528
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 2046
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 1941
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 2217
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 2475
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает главная тема; все еще актуально
11:46 4680
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
14:23 5560
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
14:35 1940
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 3289

ЭТО ВАЖНО

Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 3702
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 1515
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 528
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 2046
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 1941
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер
В Азербайджане задержан еще один опасный индийский гангстер фото
15:43 2217
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск»
Эрдоган о наступлении оппозиции в Сирии: «Идлиб, Хама, Хомс, и цель, конечно же, Дамаск» новость дополнена
15:24 2475
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает
Армия Асада бежит так быстро, что оппозиция за ней не успевает главная тема; все еще актуально
11:46 4680
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
14:23 5560
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
Зеленый свет электробусам в Азербайджане
14:35 1940
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 3289
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться