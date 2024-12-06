В Румынии аннулировали результаты первого тура выборов президента

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. В Румынии его считают пророссийским политиком.

Как передает телеканал Digi 24, 6 декабря судьи КС провели срочные консультации из-за большого количества призывов отменить президентские выборы. Конституционный суд должен был решить, «есть ли на данный момент достаточные аргументы, чтобы не допустить проведения второго тура, отменить выборы».

«Избирательный процесс будет начат заново, правительство должно установить новую дату выборов президента», — говорится в сообщении Конституционного суда.

Первый тур состоялся 24 ноября, а второй был запланирован на 6 декабря. ЦИК Румынии сообщал, что в случае аннулирования результатов туры могут состояться 15 и 29 декабря соответственно.